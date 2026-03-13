البرلمان العربي يطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على لبنان

أكد محمد بن أحمد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل لسيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مشددًا على موقف البرلمان العربي الثابت في مساندة الدولة اللبنانية في كل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مطالبًا بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية، معتبرًا أن استمرار هذا العدوان يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الاستقرار في لبنان والمنطقة.

وأوضح اليماحي أن البرلمان العربي يدعم الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية من أجل بسط سلطة مؤسساتها الوطنية على كامل التراب اللبناني، معربًا عن دعمه التام للقيادة اللبنانية في حراكها الدبلوماسي الجاري لإيقاف العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية.