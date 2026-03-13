أمبري: سفينة تجارية تبلغ عن انفجار قرب مرسى الشارقة بالإمارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت شركة أمبري للأمن البحري، إن سفينة تجارية أبلغت عن سماع صوت انفجار على مسافة غير محددة منها، قرب مرسى الشارقة بالإمارات.

وأضافت في بيان، أوردته وكالة رويترز، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بالسفينة أو إصابات بين أفراد الطاقم نتيجة للحادث.

وتابعت: «نرى أن الدوي ناجم عن اعتراض مقذوف في أثناء هجوم على الإمارات».

وتتوالى الهجمات العسكرية بين إيران من جانب وإسرائيل والولايات المتحدة من جانب آخر، في استمرار التصعيد في المنطقة وتهديد الأمن الإقليمي.

وتشمل تلك الضربات، استهداف لسفن تجارية وعسكرية في المنطقة، ضمن التصعيد المتبادل.