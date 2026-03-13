دراسة: اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز يتسبب في ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل كبير

خلصت دراسة أجراها مركز أبحاث الطاقة "إمبر" إلى أن التداعيات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تسلط الضوء على مدى اعتماد دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص على الغاز لتوليد الطاقة.

وقال كريس روسلو، أحد معدي التقرير، الذي نشر اليوم الجمعة: "مرة أخرى، أدى الصراع العالمي إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير".

وحذر من أن المناطق الأوروبية التي تعتمد بشكل خاص على واردات الغاز لتوليد الطاقة "يمكن أن تشهد عواقب اقتصادية وخيمة" حيث أدت الحرب في إيران بالفعل إلى ارتفاع أسعار الوقود منذ بدايتها قبل أقل من أسبوعين.

وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بالفعل بنسبة تقارب 50%، ما أدى إلى تكاليف إضافية قيمتها 5ر2 مليار يورو (9ر2 مليار دولار) لواردات الوقود الأحفوري في الأيام العشرة الأولى من الحرب.

لكن الدراسة أشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تأثرت بشكل مختلف تماما، حيث شعرت المناطق التي تعتمد بشكل كبير على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز بأكبر قدر من التأثير.

وقال مركز إمبر "في الأسبوع الأول من مارس، ارتفعت أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها هذا العام في ألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا، ويبدو أن الدول الأقل اعتمادا على الغاز، مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا ودول الشمال الأوروبي أقل تأثرا".