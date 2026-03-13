وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قادة إيران بأنهم "أوغاد مختلون عقليا"، وقال إن قتلهم يمثل شرفا عظيما له، وذلك مع اقتراب الحرب في الشرق الأوسط من دخول أسبوعها الثاني اليوم الجمعة، وسط تبادل كثيف لغارات الطائرات بدون طيار والصواريخ في أنحاء المنطقة.

وأدت الحرب، التي بدأت بغارات أمريكية وإسرائيلية مشتركة على إيران في أواخر فبراير، إلى مقتل أكثر من ألفي شخص وتعطيل حياة الملايين واهتزاز أسواق الطاقة والمال حول العالم.

وقال ترامب، اليوم الجمعة، خلال منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة "تدمر النظام الإرهابي في إيران تدميرا كاملا".

وأضاف: "نمتلك قوة نارية لا مثيل لها وذخيرة غير محدودة ووقتا كافيا. راقبوا ما سيحدث لهؤلاء الأوغاد المختلين عقليا اليوم... قتلوا الأبرياء في أنحاء العالم طوال 47 عاما. والآن، أنا أقتلهم بصفتي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. يا له من شرف عظيم!"

وتعهد المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، في أولى تصريحاته التي تلاها مذيع على شاشة التلفزيون أمس الخميس، بإبقاء مضيق هرمز مغلقا ودعا الدول المجاورة إلى إغلاق القواعد الأمريكية على أراضيها وإلا تعرضت لخطر استهداف إيران لها.