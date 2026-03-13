 ترامب: قادة إيران أوغاد مختلون عقليا.. وقتلهم يمثل شرفا عظيما لي - بوابة الشروق
الجمعة 13 مارس 2026 11:31 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

ترامب: قادة إيران أوغاد مختلون عقليا.. وقتلهم يمثل شرفا عظيما لي

وكالات
نشر في: الجمعة 13 مارس 2026 - 11:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 مارس 2026 - 11:24 ص

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قادة إيران بأنهم "أوغاد مختلون عقليا"، وقال إن قتلهم يمثل شرفا عظيما له، وذلك مع اقتراب الحرب في الشرق الأوسط من دخول أسبوعها الثاني اليوم الجمعة، وسط تبادل كثيف لغارات الطائرات بدون طيار والصواريخ في أنحاء المنطقة.

وأدت الحرب، التي بدأت بغارات أمريكية وإسرائيلية مشتركة على إيران في أواخر فبراير، إلى مقتل أكثر من ألفي شخص وتعطيل حياة الملايين واهتزاز أسواق الطاقة والمال حول العالم.

وقال ترامب، اليوم الجمعة، خلال منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة "تدمر النظام الإرهابي في إيران تدميرا كاملا".

وأضاف: "نمتلك قوة نارية لا مثيل لها وذخيرة غير محدودة ووقتا كافيا. راقبوا ما سيحدث لهؤلاء الأوغاد المختلين عقليا اليوم... قتلوا الأبرياء في أنحاء العالم طوال 47 عاما. والآن، أنا أقتلهم بصفتي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. يا له من شرف عظيم!"

وتعهد المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، في أولى تصريحاته التي تلاها مذيع على شاشة التلفزيون أمس الخميس، بإبقاء مضيق هرمز مغلقا ودعا الدول المجاورة إلى إغلاق القواعد الأمريكية على أراضيها وإلا تعرضت لخطر استهداف إيران لها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك