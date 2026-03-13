الشرطة الهولندية تحقق في حريق بكنيس يهودي في روتردام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شب حريق في مدخل كنيس يهودي في مدينة روتردام الهولندية صباح اليوم الجمعة، وقالت الشرطة إنها تتعامل معه باعتباره "حريق عمدي".

وفي رسالة عبر منصة إكس لدعوة شهود العيان للتقدم من أجل الإدلاء بأقوالهم، ذكرت الشرطة أن الحريق الذي نشب حوالي الساعة 0340 صباحا (0240 بتوقيت جرينتش) سرعان ما تم إخمادة دون أن يتعرض أي شخص للإصابة.

وأدان نواب البرلمان والمنظمات اليهودية الحريق الذي وصفوه بأنه هجوم معاد للسامية.

وذكر تشانان هيرتزبيرجر رئيس المجلس اليهودي المركزي أن "هذا هو تجسد معاداة السامية، حيث تعقب الأفعال الآن الكلمات والتهديدات".

وأضاف أن "معاداة السامية لم تعد ظاهرة هامشية في هولندا، إنها تظهر بشكل أكثر فجاجة ويحدث هذا الآن عند أبواب دور عبادتنا"، وفق قوله.

وأعرب وزير العدل والأمن ديفيد فان فيل عن دعمه للمجتمع اليهودي في هولندا.

وقال عبر منصة إكس: "لا بد ألا نتسامح مع معاداة السامية والترهيب والعنف"، مضيفا أن اليهود "لا بد أن يشعروا بالأمن في هولندا".