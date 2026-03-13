وزيرة الاقتصاد الألمانية تبدي قلقها من تخفيف العقوبات الأمريكية على النفط الروسي

أعربت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه، عن تشككها إزاء تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الروسي.

وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحرب ضد أوكرانيا، قالت رايشه اليوم الجمعة في برلين: "أشعر بالقلق من أن نُملَأ خزائن حرب بوتين بشكل أكبر... يبدو لي أن الضغط السياسي الداخلي في الولايات المتحدة كبير للغاية".

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أعلن عبر منصة "إكس" ليلة الخميس/ الجمعة أنه سيُسمح للدول مؤقتا بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن سفن، موضحا أن الهدف من ذلك هو تحسين المعروض في السوق العالمية. ومن المقرر أن يستمر الاستثناء المؤقت من العقوبات الأمريكية حتى 11 أبريل المقبل.

وقالت رايشه إنها ترى أيضا الوضع المتوتر في كوريا الجنوبية واليابان، مشيرة إلى أن ألمانيا لا تعاني في الوقت الراهن من نقص في الإمدادات.

وأدلت رايشه بهذه التصريحات بمناسبة اجتماع مع كبار ممثلي الصناعات والنقابات الألمانية فيما يعرف بـ"تحالف مستقبل الصناعة". وفي ورقة مبادئ، طالب التحالف بتحسين الأطر التنظيمية، من بينها تقليص البيروقراطية وتحسين تدريب العمالة الماهرة وتعزيز العلاقات التجارية.

وقال نائب رئيس نقابة "آي جي ميتال" للعاملين في قطاع المعادن، يورجن كيرنر: "لا يمكننا ولا ينبغي لنا كدولة صناعية أن نقبل بارتفاع تكاليف الطاقة لدينا".

ومن جانبه قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بيتر لايبينجر: "عصر التجارة الحرة كما عرفناه وكما كان أساسا للرفاه قد انتهى"، مضيفا أنه يتعين البحث عن أسواق جديدة والحفاظ على المصالح في مواجهة الولايات المتحدة والصين.