الناتو: مستعدون للدفاع في مواجهة أي تهديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) استعداده للدفاع في مواجهة أي تهديد قد يأتي من أي اتجاه عقب تحييد ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي.

جاء ذلك في بيان خطي للحلف، لمراسل الأناضول، الجمعة.

وأشار البيان إلى أنه لا يمكن مشاركة التفاصيل العملياتية، وأن أنظمة دفاع الحلف جاهزة للتصدي للتهديدات.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد الدفاعات الجوية للناتو المنتشرة بشرق المتوسط، ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي.

وهذه هي ثالث عملية تحييد لذخائر باليستية أُطلقت من إيران واتجهت نحو المجال الجوي التركي، وذلك عقب عمليتي التحييد في 4 و9 مارس الجاري.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.