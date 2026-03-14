مدرب الزمالك يناقش مع لاعبيه نقاط القوة والضعف لبطل الكونغو

ألقى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم الجمعة في فندق الإقامة بالكونغو برازفيل، في إطار الاستعداد لمباراة أوتوهو في بطولة كأس الكونفدرالية.

وحرص المدير الفني خلال المحاضرة على شرح بعض الجوانب الخططية والفنية الخاصة بمواجهة فريق أوتوهو، والحديث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

وقام معتمد جمال بالتطرق لشرح أدوار اللاعبين في الملعب مع التأكيد على أهمية التركيز والالتزام بالتعليمات الفنية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره أوتوهو الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر غدٍ السبت على ستاد الفونس ماسامبا في الكونغو برازفيل.