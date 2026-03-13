الحكومة الأفغانية: باكستان قصفت كابل وعدة مناطق أخرى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المتحدث باسم الحكومة في أفغانستان ذبيح الله مجاهد أن باكستان استهدفت بقصف جوي العاصمة كابل وعددا من المناطق الأخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى بين المدنيين.

جاء ذلك في تصريحات تتعلق بالاشتباكات المستمرة بين البلدين، وفقا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، الجمعة.

وأوضح مجاهد أن القصف الباكستاني طال إلى جانب كابل ولايات قندهار وبكتيا وبكتيكا ومناطق أخرى.

وأشار إلى أن منازل مدنيين تعرضت للقصف، مما أدى لسقوط قتلى من النساء والأطفال.

وأكد أن هذه الهجمات التي أدانها بشدة "لن تبقى دون رد".

من جهتها، نقلت "طلوع نيوز" عن مصادر لم تسمها أن الهجمات أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 25 آخرين، إضافة إلى تدمير 4 منازل بشكل كامل.

ومنذ 22 فبراير المنصرم تدور اشتباكات حدودية بين باكستان وأفغانستان، خلفت مئات القتلى والجرحى.

وتطالب باكستان منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم بأفغانستان بالعام 2021، باتخاذ إجراءات ضد "حركة طالبان باكستان" التي تصنفها "منظمة إرهابية".

وتتهم إسلام آباد الحركة بتنفيذ هجمات داخل باكستان، وبالتمركز داخل الأراضي الأفغانية، وبأن حكومة كابل لا تتخذ الإجراءات اللازمة ضدها.

في المقابل، تنفي الإدارة الأفغانية وجود نشاط لـ"حركة طالبان باكستان" على أراضيها.

وتنشط "طالبان باكستان" في المناطق القبلية الواقعة في "الحزام البشتوني" الممتد بين البلدين على طول "خط دوراند"، الذي رُسم خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية ويعمل فعليا كحدود بين أفغانستان وباكستان.​​​​​​​