صن داونز يقترب من نصف نهائي أبطال أفريقيا بفوز عريض على الملعب المالي

حقق فريق ماميلودي صن دوانز الجنوب أفريقي فوزا عريضا على ضيفه الملعب المالي بنتيجة 3 / صفر اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة الذهاب من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل المدافع الأيمن خوليسو موداو هدف تقدم صن داونز في الدقيقة 34، وتم تأكيده عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، بعد الغائه في البداية بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 54، نجح الكولومبي باريان مونييز في إضافة الهدف الثاني ليعزز تقدم صن داونز.

وبعد 10 دقائق من مشاركته اختتم البديل إكرام رايندرز ثلاثية صن داونز في الدقيقة 74، بعدما تابع تمريرة طولية من البرتغالي نونو سانتوس الذي صنع الهدف الثاني أيضا.

ويجدد الفريقان المواجهة في إياب دور الثمانية يوم 20 مارس/آذار الحالي.

وسوف يلاقي الفائز من صن داونز والملعب المالي، المتأهل من مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري.