الدفاع القطرية: التصدي لهجوم بطائرات مسيرة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، تعرض البلاد لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من إيران.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن القوات المسلحة القطرية تمكنت من التصدي لجميع الطائرات المسيّرة.





تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الأحد، ونجحت قواتنا المسلحة "بفضل من الله" بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة.



حفظ الله قطر وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها.



وتواصل إيران ضرباتها على دول الخليج ضد ما تقول إنها هجمات على أهداف ومصالح أمريكية، في حين ارتفعت حصيلة الهجمات الإيرانية على دول الخليج إلى ما لا يقل عن 3700 صاروخ وطائرة مسيّرة مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ16.

وتعد الإمارات الأكثر تعرضا للهجمات الإيرانية، تلتها الكويت ثم البحرين وقطر والسعودية والأردن، في حين كانت سلطنة عُمان الأقل استهدافا بنحو 16 مسيّرة، وفق بيانات رسمية.