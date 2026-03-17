اندلاع حريق في مبنى شمال إسرائيل جراء هجوم لحزب الله

أفاد مسعف إسرائيلي باندلاع حريق في منطقة سكنية بمدينة نهاريا الساحلية بشمال إسرائيل اليوم الاثنين في أعقاب هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة شنه حزب الله اللبناني.

وقال المسعف "وقع الاصطدام في موقع بين مبنيين مما تسبب في نشوب حريق هائل".

وأشارت تقارير إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في البداية أن الجيش كان يفحص ما إذا كان الانفجار ناتجا عن صاروخ اعتراضي إسرائيلي سلك مسارا خاطئا.

ومع ذلك، صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن التحقيقات خلصت إلى أنه، على الأرجح، صاروخ هجومي هو الذي ضرب المدينة الساحلية.

من جانبه أعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي والجوي المسير على نهاريا.