ارتفاع بسيط في أسعار الذهب مع تجنب المتعاملين التحركات الكبيرة في ظل تصاعد حرب إيران

سجلت أسعار الذهب، ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ أحجم المستثمرون عن التحركات الكبيرة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وصعد السعر في بورصة كومكس، تسليم أبريل، بمقدار 8.20 دولار (أو 0.16%) ليصل إلى 5010.40 دولار للأوقية، في حين انخفض سعر الفضة تسليم أبريل، بمقدار 0.937 دولار (أو 1.17%) ليصل إلى 79.465 دولار للأوقية.

وتتصاعد حدة الحرب بين القوات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي بدأت في 28 فبراير، يوماً بعد يوم.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن القوات الإسرائيلية قتلت في غارة جوية ليلية، رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إلى جانب قائد قوات الباسيج، غلام رضا سليماني.

ولم تؤكد إيران، حتى الآن مزاعم إسرائيل بشأن لاريجاني فيما أكدت مقتل غلام رضا سليماني.

وأضاف كاتس، أنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصدروا تعليماتهم لقوات الدفاع الإسرائيلية بملاحقة كبار قادة إيران.

على الرغم من تراجع القدرات العسكرية الإيرانية، بحسب التقارير، نتيجة للحرب الدائرة، تواصل إيران إطلاق الصواريخ وشن هجمات بطائرات مسيرة على الدول العربية المجاورة.

وأفادت كل من قطر والسعودية والإمارات والكويت، باعتراضها غارات جوية إيرانية.