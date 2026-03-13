المستشار الألماني يزور اليوم قاعدة فضائية ومناورة عسكرية في شمال النرويج

يعتزم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، زيارة قاعدة لإطلاق الصواريخ الفضائية في شمال النرويج برفقة رئيس الوزراء يوناس جار ستوره اليوم الجمعة، كما سيطلع على مناورات عسكرية تشارك فيها قوات الجيش الألماني.

ويبدأ ميرتس أولى محطاته في بلدة أندينيس الواقعة في جزيرة أندويا شمال الدائرة القطبية الشمالية. وهناك سيزور ميناء أندويا الفضائي، الذي أطلق منه منذ عام 1962 أكثر من 700 صاروخ وبالون بحثي.

وبعد ذلك يتوجه ميرتس إلى القاعدة العسكرية في باردوفوس، حيث يطلع رفقة ستوره ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني على مناورات "كولد ريسبونس".

ووفقا لبيانات القوات المسلحة النرويجية، يشارك في هذه المناورات أكثر من 32 ألفا و500 جندي من 14 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في النرويج وفنلندا، من بينهم 1600 جندي من الجيش الألماني.

ومن المقرر أن تركز الزيارة بشكل خاص على التعاون في مجالي الفضاء والصناعات العسكرية، إضافة إلى التعاون في مجال إمدادات الطاقة. وتأتي 48% من واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي و9% من واردات النفط من النرويج.