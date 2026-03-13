إيطاليا: لا توجد صفقات سرية مع إيران بشأن مضيق هرمز

نفت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، تقريرا إعلاميا أفاد بأن روما وباريس تتفاوضان مع إيران بشأن المرور الآمن لسفنهما عبر مضيق هرمز.

وقالت مصادر مقربة من مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إنه لا توجد "مفاوضات ثنائية أو محادثات مباشرة مع إيران لضمان مرور السفن الإيطالية عبر مضيق هرمز".

وأفادت مصادر داخل وزارة الخارجية الإيطالية أيضا، بأنه لا توجد صفقات خلف الكواليس قيد التحضير.

وذكرت المصادر أن: "القادة الإيطاليين، في اتصالاتهم الدبلوماسية، يسعون إلى تهيئة الظروف من أجل خفض التصعيد العسكري بشكل عام".

وأضافت المصادر: "لكن، لا توجد مفاوضات خلف الكواليس تهدف حصريا إلى حماية بعض السفن التجارية على حساب الأخرى".

ولم يرد قصر الإليزيه في البداية على طلب للتعليق على التقرير.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلا عن "مصادر مطلعة على الجهود"، أن البلدين قد شرعا في المفاوضات مع طهران لضمان المرور الآمن لسفنهما عبر المضيق، سعيا لإحياء صادرات النفط والغاز دون تفاقم الصراع.