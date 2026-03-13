مجلس روما يمنح الضوء الأخضر لمشروع ملعب جديد بسعة 60 ألف متفرج

وافق مجلس مدينة روما رسميًا على المقترح الذي تقدم به نادي روما لبناء ملعب جديد يتسع لنحو 60 ألف مشجع، في خطوة مهمة نحو تنفيذ المشروع المنتظر منذ سنوات.

وأكد عمدة العاصمة الإيطالية روبرتو جوالتييري أن القرار يمثل محطة تاريخية للمدينة، مشيرًا إلى أن المشروع لا يخص جماهير النادي فقط، بل يعد إضافة مهمة للبنية التحتية الرياضية في روما.

ويأتي هذا المشروع ضمن تحركات عدة أندية في الدوري الإيطالي لتطوير ملاعبها، خاصة مع الاستعدادات لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2032، حيث يعمل كل من ميلان وإنتر ميلان أيضًا على خطط لإنشاء ملعب جديد بدلًا من ملعب سان سيرو.

وكان نادي روما قد قدم في نهاية ديسمبر الماضي دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، والتي تمثل الخطة الرسمية لبناء الاستاد الجديد، المقرر تشييده في منطقة بيترالاتا.

ورغم أن المشروع لا يزال بحاجة إلى استكمال بعض الإجراءات الإدارية قبل انطلاق أعمال البناء، فإن الموافقة التي صدرت مؤخرًا تُعد خطوة كبيرة نحو بدء التنفيذ الفعلي.

وأوضح جوالتييري أن الملعب الجديد سيشكل منشأة رياضية حديثة تتكامل مع الطابع العمراني للمدينة، كما سيتضمن مساحات خضراء ومرافق إضافية تخدم المنطقة المحيطة.

وأشار عمدة روما إلى أن تمويل المشروع سيأتي بشكل أساسي من إدارة النادي، موجّهًا الشكر إلى رئيس النادي دان فريدكين على استثماره في المشروع، الذي سيضيف منشأة رياضية جديدة للعاصمة الإيطالية دون تحميل ميزانية المدينة أي أعباء مالية.