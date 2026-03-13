الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، صد مزيد من الهجمات التي تتعرض لها المملكة في إطار التصعيد الراهن بالمنطقة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، في تصريح مقتضب، باعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية.





— وزارة الدفاع (@modgovksa) March 13, 2026

وكان المتحدث العسكري السعودي قد أعلن في وقت سابق من اليوم أيضًا، اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في المنطقة الشرقية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.