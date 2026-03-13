الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 773 بينهم 103 أطفال

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن العدد الإجمالي للضحايا منذ 2 وحتى 13 مارس الجاري بلغ 773 شهيدًا، إضافة إلى 1933 جريحًا.

وسُجل ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى من الأطفال، حيث ارتفع عدد الشهداء الأطفال من 98 أمس إلى 103 شهداء اليوم الجمعة، كما ارتفع عدد الأطفال الجرحى من 304 إلى 326 طفلًا، وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة في لبنان، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، إلى جانب تدمير عدد من المباني والبنى التحتية.

وشن طيران الاحتلال، فجر اليوم، غارة على مدينة صيدا أسفرت عن 10 شهداء، كما استهدف غارة أخرى بلدة بر الياس في البقاع، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين من عائلة واحدة.

وجدد جيش الاحتلال إنذاراته بإخلاء عدد من مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، بينها حارة حريك، والغبيري، والليلكي، والحدث، وبرج البراجنة، وتحويطة الغدير، والشياح.

وسُمع دوي انفجار كبير في العاصمة بيروت، تبين أنه ناجم عن تحليق طيران الاحتلال الإسرائيلي على ارتفاع منخفض، حيث ألقى مناشير تهديدية فوق عدد من المناطق، بينها فردان، والحمرا، وعين المريسة.

كما واصل طيران الاحتلال ومدفعيته قصف مدن صيدا وصور والنبطية، إلى جانب عدد كبير من البلدات، بينها كفر حمام، والهبارية، ودير قانون رأس العين، والسماعية، والصوانة، وجبشيت، ودير الزهراني، وميفدون، والخيام، والسلطانية، والغازية، ومعركة، وباريش، وشقرا، وسجد، والعباسية، والمجادل، وعيتيت، والحنية، وتفاحتا، وصفد البطيخ، وتبنين، وحبوش، وكفر دونين، وياطر، وعربصاليم، وزبقين، ومجدل سلم، وعيتا الشعب، والقنطرة، والجميجمة، وشوكين، وشبعا، وبنت جبيل جنوب لبنان، إضافة إلى بلدة النبي شيت في البقاع شرق البلاد.