تُعد علاقة الجمهور بمنصات التواصل الاجتماعي، وما تفرزه هذه المنصات من تفاعل حول قضايا مختلفة، من أبرز ملامح العصر الحالي، لذلك كان من الطبيعي أن يتأثر كُتاب الدراما بهذه الحالة ويتعاملوا معها دراميًا، وهو ما انعكس في عدد كبير من الأعمال التي تناولت، بشكل رئيسي أو هامشي، علاقة الأفراد في طبقات اجتماعية مختلفة بالسوشيال ميديا، خاصة في دراما رمضان 2026.

تتباين مساحات حضور منصات التواصل الاجتماعي داخل السياق الدرامي لكل عمل، لكن عدداً من مسلسلات رمضان 2026 تشابك معها بشكل واضح، وجعلها جزءاً من مسار الأحداث أو محركاً رئيسياً لها. ففي مسلسل "أب ولكن"، كانت السوشيال ميديا الفاعل الأساسي في تحول قضية أدهم (محمد فراج)، بعدما صوّر المارة أغنيته لابنته في الشارع بهواتفهم، لتتحول الواقعة إلى تريند، وينتقل الصراع من حالة فردية إلى قضية عامة تتعلق بآباء محرومين من رؤية أطفالهم بسبب قانون الرؤية.

وفي هذا السياق، ظهرت السوشيال ميديا كأداة ذات تأثير إيجابي، إذ ساهمت في تجميع قصص الآباء وتوحيد جهودهم حول مشكلة قانون الرؤية. المسلسل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وسيناريو وحوار ماريان هاني.

في المقابل، يتناول مسلسل "نون النسوة" الجانب السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي، من خلال طرح قضية استغلال هذه المنصات في الضغط على النساء عبر تسريب مقاطع حميمية لهن، حيث تتحول حياة شريفة (مي كساب) إلى جحيم بعد أن تصبح تريند، ويتحول الهجوم الإلكتروني إلى محاكمة اجتماعية قاسية، تجعلها متهمة في نظر المجتمع. ويخصص صُنّاع العمل محمد الحناوي وإبراهيم فخر خطاً درامياً رئيسياً لبيان قدرة هذه الوسائل على قلب حياة إنسان رأساً على عقب دون إرادته.

وتظهر السوشيال ميديا في مسلسل "وننسى اللي كان" كأداة في يد فئة من المجتمع، خاصة داخل الوسط الفني، لخوض صراعات في الفضاء الإلكتروني، عبر كشف تلاعب بعض الشركات بالمتابعين من خلال صفحات متعددة تعود إلى مصدر واحد، بهدف توجيه الرأي العام إيجاباً أو سلباً تجاه شخص معين. ويتجسد ذلك في شخصية شاهر (خالد سرحان) الذي يحارب طليقته الممثلة جليلة (ياسمين عبد العزيز) عبر حسابات ولجان إلكترونية وهمية لتشويه سمعتها، ودعم منافسة أخرى.

ويقترب مسلسل "توابع" بشكل أكبر من فكرة اللجان الإلكترونية وصناعة الشعبية الزائفة، عبر شركات تحقق أرباحاً ضخمة من توظيف المؤثرين ومتابعيهم، والتلاعب باتجاهات الجمهور. وتدور الأحداث حول صراع في الفضاء الإلكتروني بين شخصيتي شهيرة (ريهام حجاج) وليلى (أسماء أبو اليزيد)، وتأثير هذا الصراع على حياة طفل يحتاج إلى دعم مالي، في طرح يربط بين الشهرة الرقمية والمسؤولية الإنسانية. المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.