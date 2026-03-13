أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم، بإسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مركز الدعم الدبلوماسي قرب مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر إن مسيرة حاولت الاقتراب من محيط مركز الدعم الدبلوماسي قاعدة (فكتوري) سابقا، في مطار بغداد الدولي وجرى التصدي لها وإسقاطها من دون خسائر، بحسب وكالة قنا.

وفي نفس السياق، أعلن مصدر أمني في محافظة نينوى اليوم عن سقوط طائرة مسيرة مجهولة شرقي الموصل شمال العراق، فيما لم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية وأن الأضرار كانت مادية بسيطة في موقع السقوط.

جدير بالذكر أن مطار بغداد الدولي شهد خلال الأيام الماضية عدة استهدافات مماثلة في إطار التصعيد الذي تشهده المنطقة.