محمد بن زايد وآبي أحمد يبحثان التعاون المشترك وتطورات الشرق الأوسط

بحث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وإمكانات تطويرها بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس دولة الإمارات بآبي أحمد، الذي يجري زيارة عمل إلى دولة الإمارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضافت الوكالة أن آبي أحمد أدان الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات وعددًا من الدول في المنطقة، لما تمثله من انتهاك لسيادتها وللقوانين الدولية، مؤكداً موقف إثيوبيا المتضامن مع دولة الإمارات تجاه ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، أعرب رئيس دولة الإمارات عن شكره لرئيس وزراء إثيوبيا على موقف بلاده الداعم للإمارات.

كما أعرب محمد بن زايد عن خالص تعازيه ومواساته إلى رئيس الوزراء والشعب الإثيوبي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في جنوب إثيوبيا، مؤكداً تضامن دولة الإمارات مع إثيوبيا في هذه الظروف الصعبة.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد، واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة، بما يجنبها مزيدًا من التوترات والأزمات، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.