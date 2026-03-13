الجزائر: القضاء على 7 مسلحين في عملية للجيش شرق البلاد

أعلنت الجزائر، الجمعة، عن سقوط 3 جنود خلال عملية نفذها الجيش شرق البلاد، وانتهت بالقضاء على 7 مسلحين، بينهم "أميران"، بحسب وزارة الدفاع الجزائرية.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن قوات من الجيش تمكنت من القضاء على 4 مسلحين الخميس، و3 آخرين الجمعة، واسترجاع 7 بنادق رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية كبيرة الذخيرة، خلال كمين في إقليم القطاع العسكري بولاية تبسة بالناحية العسكرية الخامسة.

وأوضح البيان أن العملية العسكرية بدأت في وقت سابق الخميس، لافتاً إلى أنه على إثر الاشتباك سقط 3 عسكريين من القوات الجزائرية، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن هذه العملية جاءت لتضاف إلى العملية النوعية التي نفذت مطلع مارس في غابة زدين بالقطاع العسكري عين الدفلى، والتي أفضت إلى مصرع مسلحين اثنين واسترجاع بندقيتين رشاشتين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وقدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون التعازي إلى عائلات الجنود الثلاثة، "الذين سقطوا في ميدان الشرف وهم يذودون باستبسال عن الجزائر وأمنها ضد بقايا قوى الشر والظلامية الإرهابية, بالناحية العسكرية الخامسة"، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.