مشاهد لسقوط صاروخ في تل أبيب بعد هجوم إيراني

بثت قناة العربية، مشاهد لسقوط صاروخ في تل أبيب بعد هجوم انطلق من إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الخامسة والأربعين من عملية "الوعد الصادق 4"، تحت شعار "يا صاحب الزمان"، تزامنا مع يوم القدس العالمي وتخليداً لذكرى ضحايا ميناب.

وقال بيان العلاقات العامة للحرس الثوري: "هذه الموجة استهدفت أهدافا للعدو الأمريكي الصهيوني بوابل من صواريخ خيبر شكن ذات الوقود الصلب والفائقة الدقة".

وشاركت في الموجة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، ووحدات الطائرات المسيرة للجيش والحرس، بالإضافة إلى حزب الله في لبنان.



