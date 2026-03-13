انتقادات أوروبية لواشنطن بعد تخفيف العقوبات على النفط الروسي

انتقد قادة ألمانيا وكندا والنرويج قرار الولايات المتحدة بـ"تخفيف العقوبات المفروضة بشكل مؤقت" على روسيا، في محاولة لتقليل الضغط على أسعار الطاقة التي ارتفعت بسبب حرب إيران، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".

وجاءت ردود الفعل بعد وقت قصير من إصدار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تفويضًا ثانيًا يسمح للمشترين باستلام شحنات النفط الروسية الموجودة في البحر، موسعًا بذلك الإعفاء المؤقت الذي مُنح الأسبوع الماضي للهند، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأثار التحرك قلق حلفاء أوكرانيا من أن الكرملين سيستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، ويستخدم الأموال الإضافية لتمويل حربه المستمرة منذ أربع سنوات على جاره الغربي.

رفض ألماني وكندي لتخفيف العقوبات

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره: "أود أن أكون واضحًا جدًا: نعتقد أنه سيكون من الخطأ تخفيف العقوبات الآن، لأي سبب كان".

وأضاف ميرتس: "يجب أن نواصل زيادة الضغط على موسكو، ولن نسمح بأن تُثنينا الحرب في إيران أو تصرف انتباهنا عن هذا المسار".

وفي وقت لاحق الجمعة، انضم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى منتقدي القرار الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي آخر على هامش مناورة عسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في شمال النرويج.

وقال كارني للصحفيين، واقفًا إلى جانب ميرتس وستوره: "موقف كندا هو الإبقاء على العقوبات على روسيا، بما في ذلك تلك المفروضة على الأسطول الخفي الذي ينقل هذا النفط".

وقال كل من كارني وميرتس إن قادة مجموعة السبع سيحاولون إقناع ترمب بأن الوقت الحالي هو وقت تشديد العقوبات على روسيا، وليس تخفيفها.

"إجراء قصير الأجل"

واتخذت الولايات المتحدة عددًا من الخطوات في محاولة للحد من ارتفاع أسعار النفط منذ بدء الضربات على إيران قبل نحو أسبوعين، بما في ذلك خطة لإطلاق 172 مليون برميل من احتياطيها النفطي الاستراتيجي.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن القرار المتعلق بالنفط الروسي صُمم ليكون "إجراء قصير الأجل"، موضحًا أنه "ينطبق فقط على النفط الموجود بالفعل في طريقه، ولن يوفر فائدة مالية كبيرة للحكومة الروسية".

وذكر ميرتس أن "قادة مجموعة السبع ناقشوا مسألة السماح بمبيعات النفط الروسي مع ترمب خلال مكالمة فيديو هذا الأسبوع، وأعربت ست دول بوضوح شديد عن أنها ترى أن هذا الإجراء يبعث برسالة خاطئة".