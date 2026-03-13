لاريجاني يهاجم وزير الدفاع الأمريكي: قادتنا بين الناس أما قادتكم في جزيرة إبستين

رد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، على مقطع فيديو لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، قال فيه إن "قيادة إيران ليست في وضع جيد".

وكتب لاريجاني، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "يا سيد هيجسيث! لقد كان قادتنا ولا يزالون بين الناس.. ماذا عن قادتكم؟ إنهم في جزيرة إبستين!"، في إشارة إلى رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المدان في قضايا اتجار جنسي بقاصرات، وإلى الجزيرة التي كان يملكها، والتي ارتبط اسمها بفضيحة استغلال جنسي طالت شخصيات بارزة.

وأرفق لاريجاني منشوره بصورة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال تحيته مواطنين في أحد شوارع وسط طهران، إلى جانب مقطع فيديو لظهور رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي خلال مشاركته في مسيرة يوم القدس في العاصمة الإيرانية.

وشارك مسؤولون إيرانيون كبار في مسيرة "يوم القدس" بوسط طهران، بحسب لقطات عرضها التلفزيون الرسمي، في ظهور علني لافت منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي في 28 فبراير الماضي.

وتزامنت المسيرة السنوية مع ضربات وقعت على مقربة من موقع تنظيمها، وأسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وأظهرت اللقطات مشاركة كل من بزشكيان، ولاريجاني، ومحسني إيجئي، ووزير الخارجية عباس عراقجي، وقائد الشرطة أحمد رضا رادان في المسيرات، حيث تبادل المسؤولون الحديث مع المواطنين، بينما ردد المشاركون هتافات مناهضة لإسرائيل، مؤكدين استمرار فعاليات "يوم القدس" رغم الضربات الجوية.