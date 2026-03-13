الخارجية الأمريكية تعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادات في الحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لجهاز الأمن الدبلوماسي، عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن قيادات رئيسية في الحرس الثوري الإيراني.

وذكر البرنامج، في إعلان نشره عبر منصاته الرسمية، أن المكافأة قد تُمنح لمن يقدم معلومات تساعد في تحديد هوية أو مواقع أو أنشطة قيادات في الحرس الثوري وشبكات مرتبطة به، متهمة بالتخطيط أو تنفيذ عمليات خارج إيران.

وشمل الإعلان أسماء عدد من الشخصيات المرتبطة بالقيادة الإيرانية، من بينهم مجتبى خامنئي، وعلي لاريجاني، إضافة إلى شخصيات أخرى في مؤسسات أمنية وسياسية.

وأشار البرنامج إلى أن تقديم المعلومات يمكن أن يتم عبر قنوات اتصال آمنة، من بينها منصة "تور" أو تطبيق "سيجنال"، مؤكداً أن قيمة المكافأة قد تصل إلى 10 ملايين دولار، وأن من يدلي بمعلومات قد يكون مؤهلاً للحصول على حماية أو إعادة توطين.