ارتفاع مبيعات البيجر والخرائط الورقية بسبب اضطراب الإنترنت في موسكو

قفزت مبيعات معدات الاتصال غير المتصلة بالإنترنت والخرائط الورقية في موسكو، في إطار سعي السكان للتأقلم مع الانقطاع المتكرر في إنترنت الهواتف الذكية بالعاصمة الروسية.

وأظهرت بيانات صادرة من وايلدبيريز، إحدى كبرى منصات البيع الإلكتروني في روسيا، ارتفاع مشتريات أجهزة الراديو المحمولة بواقع 27% في الأيام الأولى من مارس الجاري، مقارنة بأوائل فبراير، بينما قفزت مبيعات أجهزة البيجر التي تستخدم في البقاء على تواصل مع العملاء والموظفين بواقع 73%.

وقالت الشركة إن مشتريات الهواتف الأرضية بنحو الربع على مدار نفس الفترة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وشهدت الخرائط الورقية مكاسب رائعة. وزادت مبيعات خرائط الطرق أكثر من الضعف، لترتفع بواقع 170% بينما قفزت مشتريات الخرائط المطوية بواقع 70%.

وأرجعت وايلدبيريز الزيادة في الطلب على أدوات الملاحة التقليدية إلى صعوبة الوصول إلى الإنترنت على الهواتف الذكية.

وواجهت موسكو انقطاعات واسعة النطاق في إنترنت الهواتف الذكية، حيث يبدو أن السلطات تختبر تطبيق مزيد من القيود على البنية التحتية للشبكة في البلاد.

ويشكو سكان موسكو من الاتصال غير المستقر بالإنترنت أو الانقطاع الكامل للخدمة من أكبر الشركات المشغلة لإنترنت الهواتف الذكية، ومن الاضطرابات في شبكات الواي فاي بمترو الأنفاق في المدينة، ولم توضح السلطات بالكامل سبب المشكلة.