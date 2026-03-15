مانشستر يونايتد يخطط لبيع 4 لاعبين لجمع 100 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية عن ملامح خطة مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار سعي النادي لإعادة بناء الفريق.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن إدارة النادي منفتحة على الاستماع للعروض المقدمة لعدد من لاعبي الفريق خلال الميركاتو القادم، في خطوة تهدف إلى توفير سيولة مالية لدعم الصفقات الجديدة.

وتضم قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل كلًا من جوشوا زيركزي ومانويل أوجارتي وأندريه أونانا وماسون ماونت.

وأضاف التقرير أن بيع اللاعبين الأربعة قد يدر على خزينة النادي نحو 100 مليون يورو، وهو المبلغ الذي تعول عليه الإدارة لتمويل خطة التعاقدات الجديدة قبل انطلاق الموسم المقبل.