عبّر الكاتب الصحفي خالد صلاح، عن رأيه في تولي الدكتور ضياء رشوان، وزارة الدولة للإعلام، قائلًا: "أنا سعيد بتولي الأستاذ ضياء رشوان للوزارة، كان نقيبا للصحفيين وفاهم كويس جدًا".

وردّ خلال تصريحات على برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء السبت، على التساؤلات حول مهام وزير الدولة للإعلام في ظل وجود عدد من الهيئات الدستورية الإعلامية، كالهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام، وغيرهم.

ورأى أن رشوان سيُشارك في إطار توفير الحلول الاستراتيجية، مستعينًا بطبيعة شخصيته المرنة ذات القبول لدى مختلف الجهات للربط بينهم، قائلًا: "اعتقادي الأستاذ ضياء جاء ليقدم حلولا استراتيجية، مش شرط يدخل في التنفيذ".

وأضاف: "هو عنده القدرة والصبر والاحترام اللي بيحظى به بين الناس ويقدر يعمل حاجة، على الأقل يربط الخيوط المفكوكة في بعضها".

واستشهد بمشاركته في اللجنة التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي لتطوير الإعلام، بمشاركة 67 صحفيا وإعلاميا، لافتًا إلى أن الهدف منها وفق التوجيهات الرئاسية هو الخروج بمشاريع قابلة للتنفيذ في إطار زمني معين.

وتابع : "دخلنا اللجنة مطلوب مننا حلول، لأن الخطاب الرئاسي لتكليف اللجنة مش عايز كلام إنشاء محتاج، مشروعات حقيقية بفترات زمنية".

وتحدث عن عدم التوافر البيانات اللازمة لتؤدي اللجنة عملها سواء في الهيئة الوطنية للصحافة أو الإعلام، مؤكدًا أنهم تفاجئوا من الفجوة المعلوماتية، وأنهم طلبوا المعلومات ولم يجدوها، قائلًا: "معندناش المعلومات اللي نقدر نحل بيها"، مشيرًا إلى أنهم تمكنوا من تجاوز هذه الأزمة بـ "طرقهم" وتوصلوا إلى نتائج جيدة.

ولفت إلى الدور الذي يُمكن أن يؤديه الوزير ضياء رشوان في هذه الحالة، وهو استغلال دبلوماسيته للتنسيق بين مختلف الهيئات لتوفير المعلومات بحرية ثُم ترجمتها لحلول، لتُعرض على البرلمان أو الرئيس الوزراء، مؤكدًا: "الوزير ضياء رشوان دوره مهم".