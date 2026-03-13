قاعدة جوية في باكستان تتعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين

تعرضت قاعدة جوية في باكستان، لهجوم بطائرتين مسيرتين اليوم الجمعة، في رد واضح على غارات جوية ليلية في عمق أفغانستان، في الوقت الذي واصلت فيه الدولتان الجارتان اشتباكاتهما عبر الحدود.

وقالت مصادر استخباراتية باكستانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة، إن طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة جوية في بلدة كوهات شمال غرب البلاد، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.

ولم يتضح حجم الأضرار على الفور.

وقال مسئولون إن الطائرتين المسيرتين ضربتا القاعدة بعد ساعات من شن طائرات مقاتلة باكستانية غارات جوية في عمق أفغانستان، استهدفت خمسة مواقع على الأقل، بما في ذلك موقع في ولاية قندهار، معقل حركة طالبان الأفغانية.