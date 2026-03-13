 قاعدة جوية في باكستان تتعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين - بوابة الشروق
الجمعة 13 مارس 2026 2:14 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

قاعدة جوية في باكستان تتعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين

إسلام آباد (د ب أ)
نشر في: الجمعة 13 مارس 2026 - 1:50 م | آخر تحديث: الجمعة 13 مارس 2026 - 1:50 م

تعرضت قاعدة جوية في باكستان، لهجوم بطائرتين مسيرتين اليوم الجمعة، في رد واضح على غارات جوية ليلية في عمق أفغانستان، في الوقت الذي واصلت فيه الدولتان الجارتان اشتباكاتهما عبر الحدود.

وقالت مصادر استخباراتية باكستانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة، إن طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة جوية في بلدة كوهات شمال غرب البلاد، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.

ولم يتضح حجم الأضرار على الفور.

وقال مسئولون إن الطائرتين المسيرتين ضربتا القاعدة بعد ساعات من شن طائرات مقاتلة باكستانية غارات جوية في عمق أفغانستان، استهدفت خمسة مواقع على الأقل، بما في ذلك موقع في ولاية قندهار، معقل حركة طالبان الأفغانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك