صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأنه من المرجح أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع، محملا مسئولية ذلك للولايات المتحدة وإسرائيل.

جاء ذلك في تصريح للأناضول الجمعة، خلال مشاركته في مسيرة "يوم القدس العالمي" في العاصمة طهران.

وقال عراقجي إن أسعار النفط في الوقت الحالي مرتفعة، و"أنه بالنظر إلى سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة فإنه من المرجح أن تستمر الأسعار في الارتفاع مستقبلا".

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل مسئولتان عن جر المنطقة إلى الكارثة، مشددا على ضرورة محاسبة الدولتين.

وذكر عراقجي أنه رغم الهجمات الإسرائيلية والأمريكية فإن الشعب الإيراني ينزلون إلى الشوارع بالملايين تضامنا مع النظام.

وذكر أن جميع المدن إلى جانب العاصمة طهران أظهرت التزامها الراسخ بدعم الجمهورية الإسلامية والقدس وفلسطين التي دافعت عنها لسنوات.

واختتم قائلا: "إن شاء الله سنواصل بهذه القوة وهذا العزم، وسيضطر أعداؤنا إلى الإقرار بقوة الشعب الإيراني".

وأمس الخميس، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تسببت بأكبر اضطراب بإمدادات النفط في تاريخ السوق العالمي.

وقفزت أسعار النفط بنحو 6% الخميس، لتقارب 100 دولار للبرميل رغم قرار وكالة الطاقة الدولية السحب من المخزونات الاستراتيجية، في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وسجلت الأسواق المالية هذه الارتفاعات رغم اتفاق أعضاء الوكالة الدولية للطاقة، الأربعاء، على سحب 400 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي، وهي أكبر كمية يتم سحبها في تاريخ المؤسسة.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط مدفوعا باستمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، مما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد السابق علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.