الكويت تدين اعتداءات الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداءات قوات الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، في انتهاك صارخٍ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن ولاسيما القرار رقم 1701".

وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم الجمعة "دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته، في ردع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن اعتداءاته المتكررة علي الأراضي اللبنانية"، مؤكدة أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، والالتزام بالقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكدت: "موقف دولة الكويت الثابت والداعم للجمهورية اللبنانية، ووقوفها إلى جانبها في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها".