- العرب يسجلون أكبر موجة بيع منذ اندلاع التوترات الجيوسياسية بقيمة 67 مليون دولار

باع المستثمرون الأجانب والعرب أذون وسندات الخزانة المصرية خلال تعاملات اليوم بالسوق الثانوي بقيمة إجمالية بلغت 61.4 مليار جنيه بما يعادل 1.2 مليار دولار؛ ليواصلوا بذلك مبيعاتهم في أدوات الدين منذ اندلاع التوترات الجيوسياسية.

وبلغ إجمالي مبيعات الأجانب على الأذون والسندات وحدهم 57.8 مليار جنيه بما يعادل 1.1 مليار دولار؛ ليصل بذلك إجمالي مبيعاتهم إلى 2.3 مليار دولار خلال جلستين.

في حين بلغ صافي مبيعات العرب نحو 3.5 مليار جنيه بما يعادل 67 مليون دولار، وذلك في أعنف موجة بيع للمستثمرين العرب على أدوات الدين المصرية منذ بداية الحرب الأمريكية على إيران.

قدّر بنك سيتي جروب في مذكرة بحثية حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بنحو 28.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم استثمارات الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال الثلاثة أسابيع الماضية بلغ نحو 3.8 مليار دولار.

كانت مصر نجحت في جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية مع ارتفاع الفائدة وتراجع التضخم، إلا أن تصاعد التوترات الجيوسياسية دفع لعودتهم للتخارج مع تقليل حجم استثماراتهم في الأسواق الناشئة.

وواجه الجنيه المصري ضغوطًا مع خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين المحلية، حيث انخفض منذ مطلع الأسبوع الماضي وسجل أدنى مستوياته على الإطلاق عند 52.85 جنيهًا، قبل أن يقلص خسائره ويغلق بختام تعاملات اليوم عند مستوى 52 جنيهًا.