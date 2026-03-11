إحالة جيهان الشماشرجي و4 آخرين للمحاكمة بتهمة سرقة سيدة بالإكراه

أحالت النيابة العامة الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين -مخلى سبيلهم- للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهم بسرقة منقولات سيدة عن طريق الإكراه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جيهان الشماشرجي، و"م. م"، و"م. ح" و"م. م" و"م. أ"، تهمة سرقة المجني عليها أميمة محمد عن طريق الإكراه.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6553 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، أن المتهمين جميعًا توجهوا إلى مكان الواقعة مستقلين سيارة، حيث استولوا على المنقولات المملوكة للمجني عليها، وحال مقاومتها لهم لمنعهم من الاستيلاء عليها، قام قائد السيارة بصدمها ما أسفر عن إصابتها وفقًا لما ورد بالتقرير الطبي، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الهرب بالمسروقات.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين حيازة أداة "شاكوش" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.