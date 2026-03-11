رومانيا تصادق على نشر جنود وطائرات أمريكية في قواعدها الجوية

- قاطعت أحزاب المعارضة جلسة البرلمان بالصافرات اعتراضا على الطلب الأمريكي

صادق البرلمان الروماني، بأغلبية الأصوات، على طلب الولايات المتحدة بشأن استخدام قواعد جوية في البلاد.

وجرى التصويت بناءً على طلب الرئيس الروماني نيكوشور دان.

وناقش البرلمان طلب واشنطن نشر جنود وطائرات حربية في قاعدة ميخائيل كوغالنيتشانو الجوية القريبة من مدينة كونستانتسا على ساحل البحر الأسود، إضافة إلى قاعدة كامبيا تورزي الجوية الواقعة وسط البلاد.

وبموجب القرار، ستقوم الولايات المتحدة بنشر جنود ومعدات عسكرية في القاعدتين.

كما قاطعت أحزاب المعارضة الجلسة بالصافرات، اعتراضاً على الطلب الأمريكي. وقال رئيس حزب التحالف من أجل اتحاد الرومانيين جورج سيميون إن حزبه لن يشارك في التصويت على طلب "يجر رومانيا إلى الحرب".

من جهته، قال الرئيس دان في تصريح صباحي إن الطلب الأمريكي ذو طابع دفاعي، داعياً المواطنين إلى عدم القلق.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الولايات المتحدة طلبت نشر طائرتي تزويد بالوقود جواً في قاعدة ميخائيل كوغالنيتشانو، إضافة إلى إرسال نحو 500 جندي إلى رومانيا، على ألا تتجاوز مدة بقائهم 90 يوماً.