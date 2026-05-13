استمرار تدفق أفواج شاحنات المساعدات من معبر رفح البري لإغاثة قطاع غزة

عبرت أفواج شاحنات المساعدات من معبر رفح البري، اليوم الأربعاء، باتجاه معبر كرم أبو سالم، ضمن جهود الجهات المختصة لإغاثة قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص بمعبر رفح لـ«الشروق» إدخال دفعات من الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية، والمستلزمات الطبية، والاحتياجات الأساسية، والخيام، والمواد البترولية، والمقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو حتى أمس الثلاثاء، بلغ 30 ألفًا و760 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 645 ألف طن تقريبًا.

وأضاف أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 2600 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 570 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفًا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، إضافة إلى 28 ألفًا و584 طنًا من الغاز، و60 ألفًا و345 طن سولار، و1266 طن بنزين، وذلك خلال الفترة السابقة لتوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس.