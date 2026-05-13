الجيش الإيراني: لن نسمح بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا، اليوم الأربعاء، إن الجيش لن يسمح لأي دولة بنقل الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، جاء ذلك خلال استعراض المتحدث لأحدث الإنجازات الاستراتيجية والدفاعية للبلاد.

وأشار أكرمي نيا، إلى الموقع الحساس لمضيق هرمز، قائلًا: «يخضع مضيق هرمز اليوم للسيطرة الاستراتيجية للقوات المسلحة الإيرانية؛ حيث تقع الجبهة الغربية للمضيق تحت إشراف القوات البحرية للحرس الثوري، بينما تخضع الجبهة الشرقية لسيطرة القوات البحرية للجيش».

واعتبر أن «هذه السيطرة المنسقة والتكاملية تعزز من رقابة إيران وسيادتها على المنطقة»، مشيرًا إلى أنها «ستحقق كذلك للبلاد عوائد اقتصادية قد تصل إلى ضعف العوائد النفطية».

وفي سياق تحذيره للقوى الخارجية، أضاف: «لن نسمح لأي دولة بتمرير أسلحة أمريكية عبر مضيق هرمز، وإذا كانت مثل هذه الأسلحة قد استقرت سابقًا في القواعد الإقليمية بالمنطقة، فإن معظمها قد دُمِّر اليوم».

واختتم تصريحاته، بالقول: «إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح بعد الآن بمرور الأسلحة الأمريكية من مضيق هرمز، ولا باستمرار فرض العقوبات عليها»، بحسب تعبيره.