وفاء سالم: لم أقدم كل ما تمنيت فنيًا لكنه نصيب

تحدثت الفنانة وفاء سالم عن فلسفتها في الحياة ورؤيتها للحرية، قائلة إن الاستقلال في القرارات له ثمن يجب أن يتحمله الإنسان، وإن الإنسان أحيانًا يحتاج إلى دعم نفسه بنفسه.

وأضافت عبر برنامج "بين السطور" مع الإعلامية يمنى بدراوي، على قناة "TEN": "لو لم أُطبطب على نفسي فلن يطبطب عليّ أحد"، لافتة إلى أن هذا النهج لازمها طوال حياتها، خاصة بعد أن قررت أن تعيش بحرية واستقلال.

وتابعت أن الحرية دائمًا لها مقابل، مؤكدة أن ثمنها هو أن يتحمل الشخص قراراته دون أن يسمح لأحد بأن يفرض عليه رغباته، مضيفة أنها كانت تمتلك بعض المخاوف في مراحل سابقة من حياتها، لكنها أصبحت الآن أكثر هدوءًا وتعيش اللحظة الحالية.

ولفتت إلى أنها لا تميل إلى مراجعة نفسها كثيرًا، لأن حياتها بسيطة ولا تحتاج الغوص في التفاصيل، مؤكدة أن ما تتمناه دائمًا هو رضا الله عنها وعن ابنها.

وعن طموحاتها الفنية، قالت إنها لم تقدم كل ما تمنيته لكنها تؤمن بأن هذا نصيب، مضيفة أن الأعمال التي أدتها وسُجلت في تاريخ السينما المصرية قد تكون بأعمال كثيرة لو كانت شاركت فيها ولم تحقق هذا الصدى.

وتطرقت إلى تجربتها الأخيرة مع عمليات التجميل، مؤكدة أنها راضية عنها إلى حد ما، قائلة: "مفيش دلوقتي حد بيبوظ وحد يجي يصلح ويعمل اللي إنتي عايزاه".