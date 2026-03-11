نيويورك تايمز: خطأ في الاستهداف تسبب بإصابة مدرسة إيرانية بضربة أمريكية

أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأربعاء، بمسئولية الولايات المتحدة عن ضربة بواسطة صاروخ توماهوك أصاب مدرسة جراء استهداف خاطئ.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم إن التحقيق في ضربة يوم 28 من فبراير ما زال جاريا، لكن النتائج الأولية تشير إلى أن المسئولية تقع على عاتق الولايات المتحدة.

وكان الجيش الأمريكي حينها يشن ضربات على قاعدة إيرانية مجاورة كان مبنى المدرسة جزءا منها، وقد استُخدمت إحداثيات مبنية على بيانات قديمة.

وأشار ترامب، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أن إيران قد تكون مسئولة عن الضربة، لكنه عاد وقال: مهما أظهر التقرير، أنا مستعد لقبوله كما هو.

وقالت طهران إن الضربة على المدرسة الابتدائية للبنات في مدينة ميناب في جنوب إيران أوقعت أكثر من 175 قتيلاً، غالبيتهم من الأطفال.