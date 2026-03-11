ترامب: لا أعتقد أن إيران زرعت ألغاماً بحرية في مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه لا يعتقد أن إيران زرعت ألغاماً بحرية في مضيق هرمز، مضيفاً أن الجيش الأمريكي دمر "جميع سفن زرع الألغام الإيرانية تقريباً".

وأكد ترامب، في حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض، أن الجيش الأمريكي يضرب إيران "بقوة كبيرة جداً"، وأن الولايات المتحدة يمكنها "ضرب أهداف أكثر داخل إيران إذا أرادت"، وأن العمليات العسكرية ضد إيران "لم تنته بعد"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وجاءت تعليقات ترامب في البيت الأبيض بعد ساعات قليلة من إبلاغه موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي بأن الحرب ستنتهي قريباً لأنه "لم يتبق عملياً الكثير من الأهداف لضربها".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم مسئولون أمنيون بارزون، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل.

وشنت إيران، هجمات على قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أسفرت بعضها عن قتلى وجرحى وأضرار في أعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف هذه العمليات.