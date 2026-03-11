أمريكا: مقتل شخصين في أعاصير في شمال غرب إنديانا وأضرار مادية بولاية إلينوي

قالت السلطات، اليوم الأربعاء، إن أعاصير أودت بحياة شخصين على الأقل في شمال غرب ولاية إنديانا الأمريكية ودمرت مبان في مدينة كانكاكي، بولاية إلينوي، بينما اجتاحت المنطقة موجة أخرى من الأمطار والبرد والرياح القوية.

وشهد شمالي إلينوي وشمال غربي إنديانا، أمس الثلاثاء، مرور عدة عواصف شديدة خارقة، من بينها عاصفة واحدة خارقة تسببت في أربعة أعاصير على الأقل، وفقا لمكتب خدمة الأرصاد الوطنية في شيكاغو.

وقال قائد شرطة مقاطعة نيوتن كونتي، شانون كوثران، في تحديث مصور بتقنية الفيديو ليلة أمس الثلاثاء أمام منزل مدمر في بلدة ليك فيلدج الصغيرة بشمال غربي إنديانا: "يرجى عدم القدوم إلى هنا، وعدم محاولة المساعدة في الوقت الحالي".

وأفاد مسئولو مقاطعة نيوتن كونتي في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأربعاء بأن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ بعض الأشخاص المحاصرين في منازلهم المتضررة، فيما سقط نحو 70 عمود كهرباء على الأقل وأصبحت العديد من الطرق غير صالحة للمرور.

وقال سكوت مكورد، الطبيب الشرعي في مقاطعة نيوتن كونتي، في بيان، إن إعصارا ضرب منزلا في ليك فيلدج، مما أسفر عن مقتل زوجين مسنين، ولم يتم الإعلان هويتهما بعد.

وقالت لوري بوستما، المتحدثة باسم إدارة إطفاء التطوعية التابعة لمدينة ليك بقرية ليك فيلدج، إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا في عواصف أمس الثلاثاء.

وتقع ليك فيلدج على بعد حوالي 60 ميلا (95 كيلومترا) جنوب شرق مدينة شيكاغو و25 ميلا (40 كيلومترا) غرب مقاطعة كانكاكي بولاية إلينوي، حيث تعرضت لإعصار واحد على الأقل ليلة أمس الثلاثاء.

وظل التحذير من الأعاصير ساريا صباح اليوم الأربعاء في أجزاء من إلينوي وإنديانا وكينتاكي وأوهايو.