نتنياهو: أجرينا العديد من العمليات السرية والعنلية لتقييد قدرات إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: "نريد استكمال المهمة للقضاء على التهديد الإيراني وضمان أمن إسرائيل"، مؤكدا القيام "بالعديد من العمليات السرية والعلنية لتقييد قدرات إيران".

وخاطب نتنياهو الشعب الإيراني، قائلا إن لحظة "مسار جديد للحرية" تقترب وإن إسرائيل تقف معهم، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف: "لكن في نهاية المطاف، الأمر يعتمد عليهم. إنه بأيديكم. يمكننا تهيئة الظروف لتغيير النظام لكن الأمر متروك لشعب إيران للخروج إلى الشوارع".

وشدد على أن "هدفنا هو منع إيران من نقل مشاريعها النووية والباليستية تحت الأرض".

وأعلن نتنياهو أنه وجه تحذيرا إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إسرائيل ستتحرك "على الأرض" لنزع سلاح حزب الله إذا لم تقم بيروت بهذا الأمر.

واسترسل قائلا: "أبلغت الحكومة اللبنانية قبل أيام: إنكم تلعبون بالنار إذا استمررتم في السماح لحزب الله بالتحرك، في انتهاك لتعهدكم بنزع سلاحه"، مضيفا: "لقد حان الوقت لتفعلوا ذلك. وإذا لم تفعلوا، فمن الواضح أننا سنفعل".