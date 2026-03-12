قالت وسائل إعلام عبرية، الخميس، إن صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية تلقى 10 آلاف و314 طلب تعويض عن أضرار جراء سقوط صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، منذ 28 فبراير الماضي.

وقالت صحيفة "دافار" الخاصة، إن "مراكز الاتصال التابعة لصندوق التعويضات تلقت 10 آلاف و314 طلب تعويض منذ بداية الحرب".

وأكدت الصحيفة أن 50 ألف طلب تم تقديمه خلال العدوان الإسرائيلي السابق على إيران في يونيو 2025.

ونقلت الصحيفة عن سلطة الضرائب قولها إن "7250 طلب تعويض تتعلق بأضرار لحقت بالمباني، و1130 طلبا يتعلق بأضرار بالمحتويات والمعدات، و1770 طلبا يتعلق بأضرار لحقت بالمركبات".

وتصدرت تل أبيب (وسط) القائمة بـ5 آلاف و300 طلب، تلتها عسقلان (جنوب) بـ3 آلاف و900 طلب، ثم القدس بـ200، وعكا وطبريا (شمال) بـ970 طلب.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، إن حصيلة المصابين منذ بدء الحرب على إيران، بلغت 2745، بينهم 85 لا يزالون يرقدون في المستشفيات.

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات الإسرائيلية استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 179 مصابا، بينهم 4 في حالة متوسطة، و157 في حالة طفيفة، و18 حالة إصابة بالهلع.

وبحسب معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب، قتل 14 إسرائيليا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

يأتي ذلك رغم أن إسرائيل تفرض رقابة مشددة على خسائرها البشرية والمادية خلال الحرب الدائرة، كما تمنع تداول المرئيات المتعلقة في هذا الشأن، ما يشير إلى أن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى من المعلنة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب أيضا بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما تدينه الدول المستهدفة.