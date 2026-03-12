 هيئة البث الإسرائيلية: مشاورات لبدء عملية برية واسعة في لبنان - بوابة الشروق
الخميس 12 مارس 2026 9:41 م
هيئة البث الإسرائيلية: مشاورات لبدء عملية برية واسعة في لبنان

 الأناضول
نشر في: الخميس 12 مارس 2026 - 9:10 م | آخر تحديث: الخميس 12 مارس 2026 - 9:12 م

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، الخميس، إن هناك مشاورات إسرائيلية تجرى حول بدء عملية برية واسعة في لبنان قد تكون خلال أسبوع.

ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي، أن "هناك مشاورات تجرى من أجل بدء عملية برية واسعة في لبنان والتي قد تبدأ خلال أسبوع".

وأضاف المصدر، الذي لم تسمه القناة، أن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابنيت" سيبحث العملية البرية في لبنان خلال اجتماعه مساء اليوم (الخميس)".

وأشار المصدر إلى أن "العملية البرية الواسعة التي قد تبدأ خلال أسبوع تستهدف السيطرة على جنوب لبنان، ووضع نقاط تمركز رئيسية هناك".

ونقلت الهيئة أن "الكابينيت" سيبحث "مدى توغل الجيش الإسرائيلي في لبنان والمدة المقترحة لعملية عسكرية في الجنوب اللبناني".

