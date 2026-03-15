موقع سيمافور الأمريكي: إسرائيل تعاني نقصا حادا في أنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية

ذكر موقع "سيمافور" الإخباري الأمريكي نقلا عن مسئولين مطلعين في واشنطن أن إسرائيل تعاني نقصا حادا في أنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية.

وأشار الموقع إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن قبل أيام بوجود "نقص كبير" في الصواريخ الاعتراضية، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية ضد إيران ولبنان، وسط تبادل للقصف بالصواريخ والطائرات بدون طيار "الدرونز"، وفقا لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأشار الموقع إلى أن الإدارة الأمريكية كانت على دراية تامة بهذا النقص في القدرات الدفاعية الإسرائيلية منذ عدة أشهر.

من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسئول أمريكي القول إن هذا النقص كان متوقعا، مؤكدا أن واشنطن لا تواجه أزمة مماثلة في منظوماتها الاعتراضية، وأنها "تملك كل ما تحتاجه لحماية قواعدها العسكرية وأفرادها في المنطقة".

وتشهد المنطقة حالة من التصعيد العسكري منذ 28 فبراير الماضي، إثر الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران والتي أسفرت عن مقتل المئات، من بينهم المرشد الإيراني على خامنئي ومسىولون أمنيون رفيعو المستوى.

وفي المقابل، تواصل طهران عملياتها عبر إطلاق رشقات صاروخية وهجمات بالدرونز باتجاه أهداف إسرائيلية، فضلا عن استهداف ما تصفه بـ"المصالح الأمريكية" في عدد من الدول العربية.