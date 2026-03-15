تعتزم إسرائيل تسيير رحلات جوية خاصة، غدا الاثنين، لمساعدة آلاف الأمريكيين العالقين في إسرائيل منذ اندلاع الحرب الإيرانية على العودة إلى الولايات المتحدة.

وبموجب اتفاقية مع وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية في إسرائيل، ستُسير شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" 6 رحلات مباشرة من تل أبيب إلى نيويورك مخصصة حصريا للأمريكيين، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ومن المتوقع أن تنطلق الرحلات بكامل طاقتها الاستيعابية، ولن تخضع للحد الأقصى الحالي البالغ 100 راكب لكل رحلة مغادرة، وسيكون ذلك رهنا بموافقة الجهات الحكومية الإسرائيلية المختصة.

وبحسب الصحيفة، لم يتضح سبب السماح لهذه الرحلات بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية في حين لا تزال القيود مفروضة على جميع الرحلات المغادرة الأخرى من إسرائيل.

وتشهد المنطقة حالة من التصعيد العسكري منذ 28 فبراير الماضي، إثر الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران والتي أسفرت عن مقتل المئات، من بينهم المرشد الإيراني على خامنئي ومسئولون أمنيون رفيعو المستوى.

وفي المقابل، تواصل طهران عملياتها عبر إطلاق رشقات صاروخية وهجمات بالدرونز باتجاه أهداف إسرائيلية، فضلا عن استهداف ما تصفه بـ"المصالح الأمريكية" في عدد من الدول العربية.