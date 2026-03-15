تلقى نادي كولومبوس كرو هزيمة جديدة في مشواره بالموسم الجديد في الدوري الأمريكي الممتاز، وذلك بهزيمته أمام فريق ناشفيل.

وتغلب نادي ناشفيل على مضيفه، فريق كولومبوس كرو، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، صباح اليوم، الأحد، لحساب منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأمريكي الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب سكوت ميراكل، متوسطة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، وشهدت مشاركة وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق وكولومبوس كرو الحالي في جميع دقائقها.

وتمكن فريق ناشفيل من تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من ضائع في الشوط الثاني، عن طريق اللاعب، هاني مختار، بعد صناعة من النجم، كريستيان إسبينوزا.

ولم يحقق كولومبوس كرو أي انتصار في الموسم الجاري، حيث خاض الفريق 4 مباريات، تعادل في اثنتين، وتلقى الهزيمة في مثلهما.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي ناشفيل إلى النقطة العاشرة، التي يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأمريكي الممتاز، بالتساوي مع نيويورك سيتي، المتصدر، فيما تجمد رصيد كولومبوس كرو عند نقطتين، في المركز الـ 13.