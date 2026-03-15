كيف تفاعلت الدول على دعوة ترامب لتأمين مضيق هرمز؟

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور له على منصته "تروث سوشيال" أمس السبت، عن أمله في أن ترسل خمس دول، هي الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، سفناً حربية إلى مضيق هرمز، حتى "لا يصبح تهديداً" من جانب إيران.

وفيما يلي، استعرضت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ردود فعل هذه الدول حتى الآن:

*المملكة المتحدة

قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "كما ذكرنا سابقاً، نجري حالياً مناقشات مع حلفائنا وشركائنا بشأن عدد من الخيارات الكفيلة بضمان أمن الملاحة في المنطقة".

* الصين

أفاد متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بأن الصين تدعو إلى وقف فوري للقتال، ولم يوضح المتحدث إذا كانت بكين ستستجيب لطلب ترامب أم لا، بيد أنه أشار إلى أن جميع الأطراف تتحمل مسئولية ضمان إمدادات مستقرة وغير معطّلة للطاقة، مضيفاً أن الصين ستواصل تعزيز التواصل مع الأطراف المعنية.

*اليابان

لم تصدر طوكيو، التي تعد الولايات المتحدة أقرب حلفائها، رداً رسمياً حتى الآن على دعوة ترامب. لكن مسئولين قالوا لإحدى وسائل الإعلام اليابانية يوم الأحد إن هذه المسألة قد تُدرج على جدول أعمال زيارة رئيسة الوزراء، سانائيه تاكائيتشي، المرتقبة إلى الولايات المتحدة، والتي تبدأ يوم الأربعاء.

وصرح مسئول في وزارة الخارجية بأن اليابان لن ترسل سفناً بحرية على الفور لمجرد أن ترامب طلب ذلك، مضيفاً: "اليابان تتخذ قرار ردّها بنفسها، والحكم المستقل مبدأ أساسي".

*فرنسا

لم تصدر الحكومة الفرنسية رداً فورياً، لكن الحساب الرسمي لوزارة الخارجية على منصة إكس نفى بعد ساعات من منشور ترامب، أنباء أفادت بأن فرنسا سترسل سفنها الحربية إلى مضيق هرمز.

وجاء في المنشور: "لا، إن حاملة الطائرات الفرنسية ومجموعتها ستظل في شرق البحر المتوسط. ولم يتغير الموقف: فهو دفاعي".

*كوريا الجنوبية

لم يصدر عن سيول أي رد فوري حتى الآن.