ميدفيديف يهزم ألكاراز ويواجه سينر في نهائي إنديان ويلز

توقف سعي المصنف الأول عالميا كارلوس ألكاراز للفوز بلقب إنديان ويلز للمرة الثالثة على التوالي أمس السبت بخسارته أمام دانييل ​ميدفيديف 6-3 و7-6 ليضرب موعدا في نهائي البطولة مع يانيك سينر الذي ‌تغلب على ألكسندر زفيريف بنتيجة 6-2 و6-4.

وفاز ميدفيديف، الذي أنهى سلسلة انتصارات ألكاراز التي بلغت 16 مباراة متتالية في بداية الموسم، بست نقاط متتالية في الشوط الفاصل قبل أن يلعب إرسالا ساحقا ينهي ​به المواجهة.

وفي وقت سابق من ​اليوم، تغلب سينر على المصنف الرابع زفيريف ليبلغ نهائي إنديان ويلز للمرة الأولى في مسيرته. ولعب المصنف ‌الثاني ⁠عالميا ثمانية إرسالات ساحقة وارتكب 13 خطأ سهلا فقط، أي أقل بثمانية أخطاء من منافسه، بينما فاز بسبع نقاط من أصل ثمان من على الشبكة.

لم يخسر اللاعب الإيطالي (24 عاما) أي مجموعة طوال البطولة وهي سلسلة تؤكد تزايد تفوقه على ​الملاعب الصلبة.

يسعى ​سينر حاليا لإكمال مجموعة الألقاب الستة في بطولات الأساتذة فئة ألف نقطة على الملاعب الصلبة بعد فوزه ببطولات ​تورونتو في 2023 وميامي وسينسناتي وشنغهاي في 2024 وباريس العام الماضي.