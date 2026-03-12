هنا شيحة تتعاقد على بطولة فيلم حين يكتب الحب

تعاقدت الفنانة هنا شيحة على بطولة الفيلم السينمائي الجديد "حين يكتب الحب".

ويشاركها بطولة فيلم "حين يكتب الحب" عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد الفيشاوي و معتصم النهار، وجميلة عوض، وشيري عادل، وسوسن بدر، ونانسي صلاح، ومحسن بن منصور، وسارة بركة، وإلهام صفي الدين، وشريف حافظ.

الفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإنتاج نايف عبد الله ومن إخراج محمد هانى، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة هو فيلم «شكوى 713317»، والذي شارك في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأخيرة، وتدور أحداثه حول الزوجين المتقاعدين مجدى وسما، اللذين يعيشان حياة هادئة فى شقتهما بحى المعادى. إلا أن عطلًا مفاجئًا فى الثلاجة يقلب استقرارهما رأسًا على عقب، إذ تتحول المشكلة البسيطة إلى سلسلة من المواجهات البيروقراطية مع شركة صيانة غامضة. ومع تفاقم الأزمة، تبدأ جوانب أخرى من حياتهما فى التصدع، ليجد الزوجان نفسيهما أمام مشكلات تتجاوز حدود الأجهزة المنزلية وتمس جوهر علاقتهما وحياتهما اليومية.

الفيلم تأليف وإخراج ياسر شفيعي وبطولة محمود حميدة وشيرين وهنا شيحة وعلي الطيب.